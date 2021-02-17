Четыре человека погибли и трое пострадали в результате страшной аварии с лесовозом в Приангарье

Крупное ДТП в Иркутской области. Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Иркутской области произошло массовое ДТП с участием лесовоза, рейсового автобуса и легковушки. Погибло четыре человека, ещё трое пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Как сообщает региональный главк МЧС, авария случилась ночью на 197-м километре трассы А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе посёлка Кузнецовка. Автомобиль Toyota Ipsum въехал в лесовоз КамАЗ, стоявший на обочине, а затем в легковушку врезался автобус Citroen.















Водитель автобуса, в котором находилось 25 пассажиров, и трое человек из японской иномарки погибли на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что на Кубани в ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика.

Авторы