Четыре человека погибли и трое пострадали в результате страшной аварии с лесовозом в Приангарье
От удара легковушка превратилась в груду металла.
В Иркутской области произошло массовое ДТП с участием лесовоза, рейсового автобуса и легковушки. Погибло четыре человека, ещё трое пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.
Как сообщает региональный главк МЧС, авария случилась ночью на 197-м километре трассы А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе посёлка Кузнецовка. Автомобиль Toyota Ipsum въехал в лесовоз КамАЗ, стоявший на обочине, а затем в легковушку врезался автобус Citroen.
Водитель автобуса, в котором находилось 25 пассажиров, и трое человек из японской иномарки погибли на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что на Кубани в ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика.
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