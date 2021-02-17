Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате страшной аварии с лесовозом в Приангарье

От удара легковушка превратилась в груду металла.

17 февраля 2021, 00:27

Крупное ДТП в Иркутской области. Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Иркутской области произошло массовое ДТП с участием лесовоза, рейсового автобуса и легковушки. Погибло четыре человека, ещё трое пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Как сообщает региональный главк МЧС, авария случилась ночью на 197-м километре трассы А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе посёлка Кузнецовка. Автомобиль Toyota Ipsum въехал в лесовоз КамАЗ, стоявший на обочине, а затем в легковушку врезался автобус Citroen.

  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

1 / 7

Водитель автобуса, в котором находилось 25 пассажиров, и трое человек из японской иномарки погибли на месте.

Один человек погиб при столкновении грузовика и минивэна в Москве — видео

Один человек погиб при столкновении грузовика и минивэна в Москве — видео

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что на Кубани в ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На автохама, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, возбудили дело о покушении на убийство двух лиц

вчера в 15:01

Четыре человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Иркутской области — видео

7 февраля, 05:41

Мужчина откусил подруге ухо в петербургской гостинице

вчера в 22:10

Почти каждый второй россиянин считает себя талантливым

сегодня в 00:23

В парламент Карабаха внесли законопроект об официальном статусе русского языка

сегодня в 00:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1