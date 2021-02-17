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В парламент Карабаха внесли законопроект об официальном статусе русского языка

В обосновании к нему отмечается, что необходимо сформировать новую повестку с учётом тесных связей республики Арцах и России.

17 февраля 2021, 00:05
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян подписал проект поправок к закону "О языке", в котором предлагается сделать русский язык официальным в НКР.

"Официальные языки Нагорно-Карабахской Республики — литературный армянский и русский", — говорится в документе, опубликованном на сайте Народного собрания НКР.

Поправки направлены для рассмотрения в парламент Нагорного Карабаха. В обосновании к ним отмечается, что необходимо сформировать новую повестку с учётом тесных связей Республики Арцах и России.

В Кремле приветствуют перспективу русского языка стать вторым государственным в Карабахе

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Согласно законопроекту, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести документацию не только на армянском, но и на русском языке в случае необходимости. Также будет поощряться выпуск печатных изданий на двух языках.

Ранее в Москве состоялось первое заседание трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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