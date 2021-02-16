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Актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни", госпитализирован с двусторонней пневмонией

В конце 2020 года он переболел коронавирусом.

16 февраля 2021, 23:40
<p>Кахи Кавсадзе. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1777/foto/918025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Кахи Кавсадзе. Фото © Kino-teatr.ru

Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", помещён в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани сообщает Первый канал Грузии.

У 85-летнего артиста выявлена двусторонняя пневмония, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Актёр Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Актёр Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Известно, что в конце 2020 года Кавсадзе переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее Лайф сообщал, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после долгого лечения от коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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