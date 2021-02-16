Актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни", госпитализирован с двусторонней пневмонией
В конце 2020 года он переболел коронавирусом.
Кахи Кавсадзе. Фото © Kino-teatr.ru
Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", помещён в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани сообщает Первый канал Грузии.
У 85-летнего артиста выявлена двусторонняя пневмония, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Известно, что в конце 2020 года Кавсадзе переболел коронавирусной инфекцией.
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