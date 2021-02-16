Актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни", госпитализирован с двусторонней пневмонией

Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", помещён в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани сообщает Первый канал Грузии.