Россиян предупредили о повышении цен на яйца и курицу

Цены на яйца и мясо курицы в России могут повыситься сразу на 10%. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке, производители товаров уже предложили торговым сетям пересмотреть условия договоров.

Свои требования изготовители обосновали массовым распространением птичьего гриппа в стране, существенным сокращением поголовья и подорожанием корма. Отмечается, что торговые сети согласились с этой аргументацией и уведомили Минпромторг о постепенном повышении цен.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напомнил, что последние пять лет цены на мясо птицы в рознице не росли, хотя уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции увеличивалась.

А замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова уточнила, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%, однако производители держали отпускную цену практически без изменений, но теперь запас прочности иссяк.

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