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Категорий: 18

Россиян предупредили о повышении цен на яйца и курицу

Для этого есть три причины.

16 февраля 2021, 23:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цены на яйца и мясо курицы в России могут повыситься сразу на 10%. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке, производители товаров уже предложили торговым сетям пересмотреть условия договоров.

Свои требования изготовители обосновали массовым распространением птичьего гриппа в стране, существенным сокращением поголовья и подорожанием корма. Отмечается, что торговые сети согласились с этой аргументацией и уведомили Минпромторг о постепенном повышении цен.

Производители свинины не нашли причин для роста цен

Производители свинины не нашли причин для роста цен

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напомнил, что последние пять лет цены на мясо птицы в рознице не росли, хотя уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции увеличивалась.

А замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова уточнила, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%, однако производители держали отпускную цену практически без изменений, но теперь запас прочности иссяк.

Ранее сообщалось о возможном росте цен на колбасу в России. Эксперты объяснили это аномальными холодами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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