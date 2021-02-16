"Угрюмый и неулыбчивый наёмник": Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев после слушаний по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник выступил с резким заявлением против лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

Ранее во время слушаний по импичменту сенатор заявил, что экс-лидер несёт "практическую и моральную" ответственность за штурм Капитолия 6 января.

"Митч — суровый, угрюмый и неулыбчивый политический наёмник, и, если сенаторы-республиканцы собираются остаться с ним, они больше не победят", — цитирует заявление Трампа Politico.

Макконнелл возражал против осуждения бывшего президента в ходе слушаний по импичменту, но не исключил, что ему может грозить уголовное преследование.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Республиканская партия не сможет стать уважаемой и сильной с таким лидером. По его словам, сенатор привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств.

Бывший глава Белого дома добавил, что теперь жалеет о решении поддержать кандидатуру Макконнелла на выборах в штате Кентукки, когда тот "умолял" его об этом.

Напомним, сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.

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