Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене
А депутат от "Слуги народа" обвинил его в разжигании межнациональной розни, но не смог привести примеры.
Владимир Зеленский и Анатолий Шарий. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook/ zelenskiy95/ anatolijsharij
Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал в "Фейсбуке" журналиста, политика и блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в госизмене. Об этом последний рассказал в своём телеграм-канале.
Шарий опубликовал скрин страницы украинского лидера: на белом фоне выделено сообщение об ограничении доступа.
Фото © Telegram / ASupersharij
Также журналист отметил, что депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук обвинил его в разжигании межэтнической розни в блогах, но не смог назвать, где именно. В то же время бывший министр социальной политики Павел Розенко, который ранее критиковал Шария, высказал мнение о том, что, преследуя блогера, СБУ дискредитирует себя.
Ранее Шарий отреагировал на закрытие украинских телеканалов, назвав Зеленского психически больным человеком.
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