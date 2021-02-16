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Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене

А депутат от "Слуги народа" обвинил его в разжигании межнациональной розни, но не смог привести примеры.

16 февраля 2021, 23:56
<p>Владимир Зеленский и Анатолий Шарий. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2573416456242048&set=ecnf.100007211555008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy95</a>/ <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224246416216512&set=t.1486042157&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anatolijsharij</a></p>

Владимир Зеленский и Анатолий Шарий. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook/ zelenskiy95/ anatolijsharij

Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал в "Фейсбуке" журналиста, политика и блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в госизмене. Об этом последний рассказал в своём телеграм-канале.

Шарий опубликовал скрин страницы украинского лидера: на белом фоне выделено сообщение об ограничении доступа.

Фото © Telegram / ASupersharij

Фото © Telegram / ASupersharij

Также журналист отметил, что депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук обвинил его в разжигании межэтнической розни в блогах, но не смог назвать, где именно. В то же время бывший министр социальной политики Павел Розенко, который ранее критиковал Шария, высказал мнение о том, что, преследуя блогера, СБУ дискредитирует себя.

На Украине журналиста и блогера Анатолия Шария заподозрили в госизмене

На Украине журналиста и блогера Анатолия Шария заподозрили в госизмене

Ранее Шарий отреагировал на закрытие украинских телеканалов, назвав Зеленского психически больным человеком.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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