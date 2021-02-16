Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал в "Фейсбуке" журналиста, политика и блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в госизмене. Об этом последний рассказал в своём телеграм-канале.

Также журналист отметил, что депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук обвинил его в разжигании межэтнической розни в блогах, но не смог назвать, где именно. В то же время бывший министр социальной политики Павел Розенко, который ранее критиковал Шария, высказал мнение о том, что, преследуя блогера, СБУ дискредитирует себя.