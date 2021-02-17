Почти каждый второй россиянин считает себя талантливым

43% россиян считают себя талантливыми в той или иной степени. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт ТАСС.

"Почти половина россиян считают себя талантливыми в той или иной степени (43%), причём однозначно признают свои таланты 9% наших соотечественников, чаще — самые молодые россияне 18–24 лет (14%)", — отмечают социологи.

Во ВЦИОМ добавили, что 86% опрошенных убеждены: талант есть у каждого человека. А 80% респондентов утверждают, что он раскрывается только в труде.

По мнению 60% респондентов, талант и профессионализм являются синонимами. 53% полагают, что талантливый человек талантлив во всём, а 44% не сомневаются, что настоящий талант пробьёт себе дорогу без всякой помощи.

Всего в опросе приняло участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился 30 января 2021 года.

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