Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках

Треть россиян недовольны своими рабочими отношениями с руководством, а 67% опрошенных в целом всё устраивает. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", которые публикует RT.

Большинство из недовольных респондентов — 36% — назвали манипуляции самым неприятным фактором во время контактов с руководством. 29% отметили некомпетентность своего начальства, 25% не устроили личные качества боссов, а 24% — агрессивное поведение по отношению к подчинённым.

18% людей раздражают звонки и сообщения от начальства в нерабочее время. 15% опрошенных рассказали о том, что их упорно не хотят повышать. А 7% поведали о сплетнях со стороны руководителей.

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