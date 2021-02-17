"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

Снежная буря, обрушившаяся на Техас, оставила без электроэнергии более трёх миллионов человек. В городах началась паника, люди скупают продукты и пытаются найти укрытие от холода.

"Мы не совсем готовы к такой погоде. Это похоже на Армагеддон", — приводит РИА "Новости" слова местного жителя.

Некоторые техасцы успели запастись едой и водой заранее, но сейчас в магазинах наблюдаются перебои с продуктами. Из-за отсутствия электроэнергии жертвы стихии не могут приготовить горячую еду и вынуждены согреваться подручными средствами. В Сети пользователи публикуют кадры, как пытаются подогреть кастрюли над свечами, чтобы поесть тёплой пищи.

Жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода. Видео © Twitter / MAJIN2UU

Также местные жители выставляют в соцсетях снимки палаток, стоящих прямо в комнатах, и делятся советами, как пережить аномальные морозы. В частности, многие рекомендуют построить укрытие, утеплив его имеющимися в доме одеялами.

Фото © Twitter / GiraffeRoja

Фото © Twitter / ChipNotChip

Тем временем попытка согреться у камина обернулась трагедией для целой семьи. Троих детей и их бабушку обнаружили мёртвыми в сгоревшем доме на юго-западе Техаса, передаёт Fox 32.

This is just awful. Three elementary-aged children and their grandmother were killed in a house fire in Sugar Land this morning. The cause is under investigation. They had been without power for 8 hours when the fire happened. #houwx #txwx https://t.co/OzdAO4yNW1 pic.twitter.com/15Ga0sxVHB — Mycah Hatfield (@MycahABC13) February 16, 2021

Сообщение в экстренные службы поступило около двух часов ночи по местному времени, и к моменту прибытия спасателей строение было охвачено пламенем. Точная причина пожара пока не известна, но, по предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём.

Ранее Лайф сообщал, что мощный циклон и сильные снегопады в южных штатах США оставили без света более четырёх миллионов американцев.

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