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"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

Попытка сохранить тепло в доме уже унесла жизнь бабушки и троих внуков: они погибли в пожаре из-за растопленного камина.

17 февраля 2021, 01:27

Фото © Twitter / ChipNotChip

Снежная буря, обрушившаяся на Техас, оставила без электроэнергии более трёх миллионов человек. В городах началась паника, люди скупают продукты и пытаются найти укрытие от холода.

"Мы не совсем готовы к такой погоде. Это похоже на Армагеддон", — приводит РИА "Новости" слова местного жителя.

Крики из покорёженных машин, пять жертв и более 30 пострадавших: в Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей — видео

Крики из покорёженных машин, пять жертв и более 30 пострадавших: в Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей — видео

Некоторые техасцы успели запастись едой и водой заранее, но сейчас в магазинах наблюдаются перебои с продуктами. Из-за отсутствия электроэнергии жертвы стихии не могут приготовить горячую еду и вынуждены согреваться подручными средствами. В Сети пользователи публикуют кадры, как пытаются подогреть кастрюли над свечами, чтобы поесть тёплой пищи.

Жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода. Видео © Twitter / MAJIN2UU

Также местные жители выставляют в соцсетях снимки палаток, стоящих прямо в комнатах, и делятся советами, как пережить аномальные морозы. В частности, многие рекомендуют построить укрытие, утеплив его имеющимися в доме одеялами.

Фото © Twitter / GiraffeRoja

Фото © Twitter / GiraffeRoja

Фото © Twitter / ChipNotChip

Фото © Twitter / ChipNotChip

Тем временем попытка согреться у камина обернулась трагедией для целой семьи. Троих детей и их бабушку обнаружили мёртвыми в сгоревшем доме на юго-западе Техаса, передаёт Fox 32.

Сообщение в экстренные службы поступило около двух часов ночи по местному времени, и к моменту прибытия спасателей строение было охвачено пламенем. Точная причина пожара пока не известна, но, по предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём.

Ранее Лайф сообщал, что мощный циклон и сильные снегопады в южных штатах США оставили без света более четырёх миллионов американцев.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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