"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода
Попытка сохранить тепло в доме уже унесла жизнь бабушки и троих внуков: они погибли в пожаре из-за растопленного камина.
Снежная буря, обрушившаяся на Техас, оставила без электроэнергии более трёх миллионов человек. В городах началась паника, люди скупают продукты и пытаются найти укрытие от холода.
"Мы не совсем готовы к такой погоде. Это похоже на Армагеддон", — приводит РИА "Новости" слова местного жителя.
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Некоторые техасцы успели запастись едой и водой заранее, но сейчас в магазинах наблюдаются перебои с продуктами. Из-за отсутствия электроэнергии жертвы стихии не могут приготовить горячую еду и вынуждены согреваться подручными средствами. В Сети пользователи публикуют кадры, как пытаются подогреть кастрюли над свечами, чтобы поесть тёплой пищи.
Жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода. Видео © Twitter / MAJIN2UU
Также местные жители выставляют в соцсетях снимки палаток, стоящих прямо в комнатах, и делятся советами, как пережить аномальные морозы. В частности, многие рекомендуют построить укрытие, утеплив его имеющимися в доме одеялами.
Фото © Twitter / GiraffeRoja
Тем временем попытка согреться у камина обернулась трагедией для целой семьи. Троих детей и их бабушку обнаружили мёртвыми в сгоревшем доме на юго-западе Техаса, передаёт Fox 32.
This is just awful. Three elementary-aged children and their grandmother were killed in a house fire in Sugar Land this morning. The cause is under investigation. They had been without power for 8 hours when the fire happened. #houwx #txwx https://t.co/OzdAO4yNW1 pic.twitter.com/15Ga0sxVHB— Mycah Hatfield (@MycahABC13) February 16, 2021
Сообщение в экстренные службы поступило около двух часов ночи по местному времени, и к моменту прибытия спасателей строение было охвачено пламенем. Точная причина пожара пока не известна, но, по предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём.
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