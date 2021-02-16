Появились первые жертвы: снег и непогода в США оставили более 4 миллионов человек без света

Texas, how you guys doing down there? We are looking at about 8 inches tonight by me 😡 #wiscostrong pic.twitter.com/AAD297dzv0 — Tim Wermeling (@bigwerms) February 16, 2021

Мощный циклон и сильные снегопады в южных штатах США оставили без света более четырёх миллионов американцев. По данным AP, в штате Техас зафиксированы первые жертвы стихии.

По информации сайта poweroutage.us, который отслеживает перебои в подаче электроэнергии, большая часть оставшихся без света жителей зафиксированы в Техасе — 3,6 миллиона человек. В штате Миссури температура воздуха опустилась до –35 градусов, в Оклахома-Сити — до –21 градуса. Эти значения стали рекордными с 1989 года.

just another day in snowy texas pic.twitter.com/SYU1NMkqxb — ♡ (@STRAWBUNNlES) February 16, 2021

Добавим, что жертвы были обнаружены вдоль магистрали недалеко от Хьюстона. По предварительным данным полиции, причиной их гибели могло стать обморожение. При этом в ближайшие дни ожидается похолодание. Так, в Техасе средняя температура воздуха опустится до 26 градусов мороза. Кроме того, похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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