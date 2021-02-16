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Появились первые жертвы: снег и непогода в США оставили более 4 миллионов человек без света

Сорвались и поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса.

16 февраля 2021, 04:51

Мощный циклон и сильные снегопады в южных штатах США оставили без света более четырёх миллионов американцев. По данным AP, в штате Техас зафиксированы первые жертвы стихии.

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По информации сайта poweroutage.us, который отслеживает перебои в подаче электроэнергии, большая часть оставшихся без света жителей зафиксированы в Техасе — 3,6 миллиона человек. В штате Миссури температура воздуха опустилась до –35 градусов, в Оклахома-Сити — до –21 градуса. Эти значения стали рекордными с 1989 года.

Добавим, что жертвы были обнаружены вдоль магистрали недалеко от Хьюстона. По предварительным данным полиции, причиной их гибели могло стать обморожение. При этом в ближайшие дни ожидается похолодание. Так, в Техасе средняя температура воздуха опустится до 26 градусов мороза. Кроме того, похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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