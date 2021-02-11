Крики из покорёженных машин, пять жертв и более 30 пострадавших: в Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей — видео

В Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей. Видео © Twitter/MyRadarWX/cbsnewspath

В Техасе произошла крайне масштабная авария, по предварительным оценкам, на участке обледенелой трассы столкнулось около сотни автомобилей, сообщает телеканал ABC.

Как минимум пять человек погибли, более 30 получили травмы и были госпитализированы. Офицеры полиции сообщили, что слышали крики водителей из покорёженных автомобилей, пока до них пытались добраться спасатели.

Люди оказались заблокированными в своих машинах на несколько часов, в том числе в кабинах многотонных фур. Власти объявили, что трасса будет перекрыта в течение всего дня, чтобы эвакуировать транспортные средства в порядке очереди.

Авария произошла рано утром по местному времени (около 16:00 мск) из-за того, что большегруз не смог затормозить на скользком шоссе и влетел прямо в центр образовавшейся пробки. Некоторые авто выбросило на обочину, началась цепная реакция по принципу домино.

Ситуацию усугубил прошедший в Техасе ледяной дождь, дороги покрылись наледью, и водителям стало крайне сложно контролировать ситуацию. В сотне километров от места чудовищной аварии столкнулось ещё 20 машин, как минимум один человек пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что россиянка провела десять часов под сошедшим с крыши снегом и выжила.

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