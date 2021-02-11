"Непередаваемое ощущение": акробат сделал опасное сальто назад без страховки во время движения "Колеса смерти" — видео

Акробат сделал опасное сальто назад без страховки во время движения "Колеса смерти". Видео © LIFE

Екатеринбургский акробат впервые в России сделал сальто назад во время движения "Колеса смерти". Он исполнил опасный трюк на высоте 12 метров без страховки.

На подготовку у 28-летнего Ивана Жернакова ушло два года, он преодолел свой страх и отработал технику.

"Руководитель скинул видео, посмотреть номер, над которым надо работать. Ну я смотрю, номер и номер, колесо крутится. А когда приехал, увидел высоту и просто офигел. Меня подняли наверх, говорят, отпусти руки, а я — нет, не отпущу!" — рассказал Лайфу акробат.

Руководитель номера "Колесо смерти" Бесарион Чомахидзе объяснил, что самое главное в этом жанре — преодолеть страх высоты. Ещё необходимо, чтобы у человека был хорошо развит вестибулярный аппарат. Сначала Иван старался больше ходить по колесу, чем прыгать, ведь трюк не предполагает страховку, любой трос намотается на крутящиеся элементы.

Теперь цирк хочет подать заявку в Книгу рекордов России, чтобы зафиксировать достижение артиста. По словам Жернакова, это очень серьёзный и опасный номер, сальто назад не делал ещё никто, а вперёд — от силы пять человек по всему миру.

"Просто кайфуешь, когда выходишь, зрители аплодируют, это непередаваемое ощущение", — заключил акробат.

Ранее Лайф сообщал, что петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт.

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