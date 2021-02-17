"Все бы уже вымерли": доктор Мясников опроверг смертоносность нового "британского" коронавируса

Новый штамм коронавируса B1525, который несколько дней назад обнаружили в Великобритании, не более смертоносный, чем его предшественники. Об этом заявил заявил и телеведущий Александр Мясников.

Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растёт. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", — сказал он в эфире НСН.

Медик добавил, что новые мутации выявляют в тех странах, где активно ведутся исследования и работают вирусологи. По его словам, выявленный штамм, как и предыдущий "британский" штамм, могли попасть в страну из Южной Африки.

"Наше дело – знать, что вирус мутирует, что мутаций – сотни. Это нормально. Главное, что вакцины эти мутации покрывают. И вакцины тоже должны совершенствоваться", — заключил доктор.

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