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"Все бы уже вымерли": доктор Мясников опроверг смертоносность нового "британского" коронавируса

Врач отметил, что мутации ковида - это нормально.

17 февраля 2021, 01:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJJrZ0xBNTF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.Myasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / Dr.Myasnikov.ru

Новый штамм коронавируса B1525, который несколько дней назад обнаружили в Великобритании, не более смертоносный, чем его предшественники. Об этом заявил заявил и телеведущий Александр Мясников.

Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растёт. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", — сказал он в эфире НСН.

В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями

В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями

Медик добавил, что новые мутации выявляют в тех странах, где активно ведутся исследования и работают вирусологи. По его словам, выявленный штамм, как и предыдущий "британский" штамм, могли попасть в страну из Южной Африки.

"Наше дело – знать, что вирус мутирует, что мутаций – сотни. Это нормально. Главное, что вакцины эти мутации покрывают. И вакцины тоже должны совершенствоваться", — заключил доктор.

ВОЗ сообщила об увеличении числа стран, где распространяются мутации коронавируса

ВОЗ сообщила об увеличении числа стран, где распространяются мутации коронавируса

Ранее Мясников рассказал, как прервать мутации коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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