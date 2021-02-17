В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

Россияне всё чаще сталкиваются со случаями вымогательства денег при помощи веб-камер и электронных писем, при этом мошенники, как правило, не разбираются, кому отправляют послания с угрозами. Об этом сообщают "Известия".

Зачастую в таких письмах содержится информация о том, что за адресатом уже несколько месяцев велась слежка через веб-камеру, особенно во время просмотра запрещённых сайтов, и, чтобы видеозаписи не попали в открытый доступ, жертве необходимо заплатить определённую сумму. Обычно вымогатели требуют биткоины.

Эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов отметил, что технически слежка за пользователем через веб-камеру возможна, однако для этого необходимы соответствующие ресурсы.

"Сама схема совсем не нова: мошенники осуществляют массовые рассылки с сообщениями, что они взломали соцсеть, следят по камере, прочитали вашу переписку, — придумать можно всё что угодно. Но чаще всего этот шантаж ничего под собой не имеет", — заметил он.

Чтобы предотвратить подобное, эксперт советует поставить антивирус, который будет следить за тем, какие приложения используют доступ к веб-камере, а если защитного комплекса нет, то можно просто наблюдать за работой устройства и реагировать на его самостоятельное включение. А вот эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод отмечает, что камеру нельзя напрямую подключать в Интернет, она должна всегда оставаться во внутренней сети.

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