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В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

Есть несколько простых правил, чтобы защититься от этого.

17 февраля 2021, 02:26

Фото © Pixabay

Россияне всё чаще сталкиваются со случаями вымогательства денег при помощи веб-камер и электронных писем, при этом мошенники, как правило, не разбираются, кому отправляют послания с угрозами. Об этом сообщают "Известия".

Зачастую в таких письмах содержится информация о том, что за адресатом уже несколько месяцев велась слежка через веб-камеру, особенно во время просмотра запрещённых сайтов, и, чтобы видеозаписи не попали в открытый доступ, жертве необходимо заплатить определённую сумму. Обычно вымогатели требуют биткоины.

Эксперт объяснил, как за человеком можно следить через смартфон

Эксперт объяснил, как за человеком можно следить через смартфон

Эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов отметил, что технически слежка за пользователем через веб-камеру возможна, однако для этого необходимы соответствующие ресурсы.

"Сама схема совсем не нова: мошенники осуществляют массовые рассылки с сообщениями, что они взломали соцсеть, следят по камере, прочитали вашу переписку, — придумать можно всё что угодно. Но чаще всего этот шантаж ничего под собой не имеет", — заметил он.

Чтобы предотвратить подобное, эксперт советует поставить антивирус, который будет следить за тем, какие приложения используют доступ к веб-камере, а если защитного комплекса нет, то можно просто наблюдать за работой устройства и реагировать на его самостоятельное включение. А вот эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод отмечает, что камеру нельзя напрямую подключать в Интернет, она должна всегда оставаться во внутренней сети.

Ранее эксперт Алексей Мальнев объяснил, кто и зачем ищет вас в Интернете.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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