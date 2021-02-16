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В России зафиксирован аномальный спрос на лопаты и услуги по уборке снега

Столичный регион засыпало настолько, что сугробы придётся разгребать несколько дней.

16 февраля 2021, 11:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Центральной России спрос на услуги по уборке снега вырос сразу в 28 раз на фоне сильнейшего снегопада. Такая ситуация сложилась на минувших выходных. Такой всплеск зафиксирован на сервисе "Объявления" в соцсети "ВКонтакте".

В Москве и Московской области в 17 раз вырос спрос на лопаты. В семь раз чаще жители столичного региона искали услуги по вывозу снега. Средний чек почасовой расчистки снега составляет 690 рублей. Встречались также предложения по чистке тропинок к подъездам — 500 рублей.

Откапывание автомобиля в среднем стоит гораздо дороже — 820 рублей в час. Женщинам, как правило, обещают скидки.

Строительные бригады не остались в стороне от проблемы, сменив специальность на уборщиков снега. Средняя стоимость их труда составляет 2000 рублей в час. В день самого сильного снегопада — 13 февраля — спрос на услуги снегоуборщиков вырос в 15 раз по сравнению с прошлой неделей.

При этом пользователи идут навстречу своим потенциальным клиентам. Они готовы круглосуточно откликаться на вызовы, но только в пределах своего района или округа.

Если необходимо присутствие спецтехники, то нужно быть готовыми выложить сумму в районе 12 000 рублей за одну смену. За такие деньги на помощь, к примеру, приедет трактор. Забавно, что в Москве появились услуги по срочной доставке лопат.

Также резко у москвичей вырос спрос на санки (+429%), снегоступы (+450%) и снегоходы (+141%).

Сугробы в Москве недобрали всего сантиметр до рекорда, а впереди ещё морозы до -26

Сугробы в Москве недобрали всего сантиметр до рекорда, а впереди ещё морозы до -26

А между тем московские коммунальщики рассказали о планах завершить уборку снега в городе за четыре дня — к ближайшим выходным.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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