На Ямале застрелили хаски, которая покусала семерых детей
Полицейский выстрелил, когда собака бросилась и на него.
Фото © Shutterstock
В Ямало-Ненецком автономном округе в селе Сеяха участковый застрелил собаку породы хаски, которая ранее покусала семерых воспитанников школы-интерната. Эту информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.
Местные СМИ рассказали, что участковый отправился на осмотр территории после нападения собаки на детей. Он увидел агрессивную собаку, которая попыталась напасть и на него. Сотрудник МВД применил табельное оружие. Действия участкового признаны правомерными.
Лайф ранее рассказывал, что у пятерых детей были диагностированы ссадины и кровоподтёки на руках и ногах, у одного ребёнка — укушенные раны кистей рук.
Выбор редакции
На Ямале хаски покусала семерых детей из интерната
Вместо кондуктора — хаски. В Нижнем Новгороде водитель маршрутки ищет хозяев потерянных собак прямо на работе
Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона
На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"
Петербургский суд запретил ещё четыре аниме
Комментариев: 0