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На Ямале застрелили хаски, которая покусала семерых детей

Полицейский выстрелил, когда собака бросилась и на него.

17 февраля 2021, 11:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Ямало-Ненецком автономном округе в селе Сеяха участковый застрелил собаку породы хаски, которая ранее покусала семерых воспитанников школы-интерната. Эту информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Местные СМИ рассказали, что участковый отправился на осмотр территории после нападения собаки на детей. Он увидел агрессивную собаку, которая попыталась напасть и на него. Сотрудник МВД применил табельное оружие. Действия участкового признаны правомерными.

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Лайф ранее рассказывал, что у пятерых детей были диагностированы ссадины и кровоподтёки на руках и ногах, у одного ребёнка — укушенные раны кистей рук.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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