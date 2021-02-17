На Ямале застрелили хаски, которая покусала семерых детей

В Ямало-Ненецком автономном округе в селе Сеяха участковый застрелил собаку породы хаски, которая ранее покусала семерых воспитанников школы-интерната. Эту информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Местные СМИ рассказали, что участковый отправился на осмотр территории после нападения собаки на детей. Он увидел агрессивную собаку, которая попыталась напасть и на него. Сотрудник МВД применил табельное оружие. Действия участкового признаны правомерными.

Лайф ранее рассказывал, что у пятерых детей были диагностированы ссадины и кровоподтёки на руках и ногах, у одного ребёнка — укушенные раны кистей рук.

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