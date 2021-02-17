Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру в отношении российских СМИ в Интернете

Совет Федерации одобрил закон о наложении штрафов за санкции, применённые в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.

Закон предусматривает штраф в размере от 50 тысяч до трёх миллионов рублей. Так, для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч, а для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

При повторном нарушении данного закона сумма штрафа будет увеличиваться, и в таком случае гражданам придётся выплатить от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юрлицам — от полутора до трёх миллионов рублей.

Закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ был принят Государственной думой ещё в декабре 2020 года. После его принятия иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за такое ограничение доступа. Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter. Эта инициатива стала ответом на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Ранее Google признал необоснованность блокировок из-за гимна России на YouTube.

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