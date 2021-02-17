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Категорий: 18

ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального

Вопрос рассматривала коллегия из семи судей. Они решили воспользоваться правилом 39.

17 февраля 2021, 13:33
<p>Подсудимый Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Подсудимый Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Европейский суд по правам человека направил России требование немедленно освободить из заключения Алексея Навального.

"Европейский суд применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения", — написала в "Фейсбуке" адвокат Навального Ольга Михайлова.

Она опубликовала решение суда, где говорится о том, что 16 февраля коллегия в составе семи судей решила указать России выпустить истца из-под стражи. Причём это должно быть сделано немедленно.

"Манипуляция и инструмент давления": политологи оценили возможное требование освобождения Навального через ЕСПЧ

"Манипуляция и инструмент давления": политологи оценили возможное требование освобождения Навального через ЕСПЧ

Ранее российский Минюст исключил возможность освобождения Навального по требованию Евросоюза. Там подчеркнули, что такое требование со стороны ЕСПЧ будет "необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за "красную линию".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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