Без отопления — в минус 20: в Хакасии замерзает целый районный центр

Районный центр Белый Яр в Хакасии, где проживает более 10 тысяч человек, остался без отопления в разгар февральских морозов. Об этом пишет местное "Агентство информационных сообщений" (АИС). Журналисты выяснили, что проблеме уже не первый день, просто местные чиновники делают всё возможное, чтобы информация не получила распространения и не дошла до федерального центра. Предать ситуацию огласке удалось благодаря соцсетям. АИС опубликовало фрагменты переписки возмущённых белоярцев и чиновников правительства Валентина Коновалова в одном из пабликов "ВКонтакте".

"В который раз обращаемся к Минстрою Хакасии. Просим вас обратить внимание на проблему села Белый Яр. Не так давно была проведена проверка и выявлены нарушения в работе нашей котельной. Пока был контроль, теплоподача осуществлялась должным образом, но последнюю неделю опять та же проблема — жители замерзают…"

"Температура дома — 16 градусов, отопление отсутствует. Дом остыл, пол ледяной…"

"13 февраля: отопления нет вообще, и это при температуре на улице –33 градуса! Батареи начали нагреваться только в 20 часов…"

"Батареи холодные, воды горячей нет. Квартиры наши выстудили совсем".

В ответ от чиновников люди получали стандартные отписки, мол, ситуация на контроле, делаем, что можем.

Между тем, как выяснило АИС, муниципальные власти ещё пять лет назад практически расписались в собственном бессилии повлиять на ситуацию. Собственник котельной накопил 26 миллионов долгов, три года банкротил теплоснабжающее предприятие, а в итоге скрылся. При новом начальстве проблема не решилась, а у предприятия появились новые долги.

С начала января 2021 года в Минстрой Хакасии стали массово поступать обращения жителей многоквартирных домов села Белый Яр, жаловавшихся на низкую температуру в их квартирах. Выездная проверка показала, что теплоноситель на вводах в многоквартирные дома не соответствует температурному графику, а параметры в местной котельной поддерживает только один котёл из двух имеющихся. В отношении ресурсоснабжающей организации был составлен протокол и выдано предписание по обеспечению нормативной температуры в жилых помещениях в кратчайший срок, однако дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.

Лишь в феврале к решению проблемы белоярцев наконец-то подключился и сам губернатор Валентин Коновалов. Он пообещал замерзающим избирателям, что за холод в квартирах обязательно сделают перерасчёт, уменьшив сумму коммунальных платежей, а старую котельную закроют и построят возле села новую (либо же подключат потребителей Белого Яра к котельной близлежащего угольного разреза, принадлежащего компании СУЭК). Однако в ходе недавней московской командировки, когда Коновалов встретился с руководством Минсельхоза России по вопросам финансирования развития и благоустройства сельских территорий, Белый Яр из повестки встречи почему-то выпал. А значит, как пишет АИС, никакого строительства в селе новой котельной в ближайшие годы, скорее всего, не предвидится.

"Можно с большой долей вероятности предположить, что популистские заявления губернатора-коммуниста по поводу окончательного решения проблемы с теплоснабжением жителей Белого Яра так и останутся всего лишь заявлениями. Правильными, но пустыми словами. Поэтому белоярцам, видимо, остаётся надеяться только на самих себя. И на скорейший приход весны и лета," — отмечается в публикации.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры в связи с нарушением стимулирующих денежных выплат медицинским работникам.

Авторы