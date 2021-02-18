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Категорий: 18

Без отопления — в минус 20: в Хакасии замерзает целый районный центр

Проблеме уже не первый день, но чиновники правительства Валентина Коновалова лишь бездействуют и кормят людей обещаниями.

18 февраля 2021, 12:56
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Районный центр Белый Яр в Хакасии, где проживает более 10 тысяч человек, остался без отопления в разгар февральских морозов. Об этом пишет местное "Агентство информационных сообщений" (АИС). Журналисты выяснили, что проблеме уже не первый день, просто местные чиновники делают всё возможное, чтобы информация не получила распространения и не дошла до федерального центра. Предать ситуацию огласке удалось благодаря соцсетям. АИС опубликовало фрагменты переписки возмущённых белоярцев и чиновников правительства Валентина Коновалова в одном из пабликов "ВКонтакте".

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"В который раз обращаемся к Минстрою Хакасии. Просим вас обратить внимание на проблему села Белый Яр. Не так давно была проведена проверка и выявлены нарушения в работе нашей котельной. Пока был контроль, теплоподача осуществлялась должным образом, но последнюю неделю опять та же проблема жители замерзают…"

"Температура дома 16 градусов, отопление отсутствует. Дом остыл, пол ледяной…"

"13 февраля: отопления нет вообще, и это при температуре на улице –33 градуса! Батареи начали нагреваться только в 20 часов…"

"Батареи холодные, воды горячей нет. Квартиры наши выстудили совсем".

В ответ от чиновников люди получали стандартные отписки, мол, ситуация на контроле, делаем, что можем.

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Между тем, как выяснило АИС, муниципальные власти ещё пять лет назад практически расписались в собственном бессилии повлиять на ситуацию. Собственник котельной накопил 26 миллионов долгов, три года банкротил теплоснабжающее предприятие, а в итоге скрылся. При новом начальстве проблема не решилась, а у предприятия появились новые долги.

С начала января 2021 года в Минстрой Хакасии стали массово поступать обращения жителей многоквартирных домов села Белый Яр, жаловавшихся на низкую температуру в их квартирах. Выездная проверка показала, что теплоноситель на вводах в многоквартирные дома не соответствует температурному графику, а параметры в местной котельной поддерживает только один котёл из двух имеющихся. В отношении ресурсоснабжающей организации был составлен протокол и выдано предписание по обеспечению нормативной температуры в жилых помещениях в кратчайший срок, однако дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.

Лишь в феврале к решению проблемы белоярцев наконец-то подключился и сам губернатор Валентин Коновалов. Он пообещал замерзающим избирателям, что за холод в квартирах обязательно сделают перерасчёт, уменьшив сумму коммунальных платежей, а старую котельную закроют и построят возле села новую (либо же подключат потребителей Белого Яра к котельной близлежащего угольного разреза, принадлежащего компании СУЭК). Однако в ходе недавней московской командировки, когда Коновалов встретился с руководством Минсельхоза России по вопросам финансирования развития и благоустройства сельских территорий, Белый Яр из повестки встречи почему-то выпал. А значит, как пишет АИС, никакого строительства в селе новой котельной в ближайшие годы, скорее всего, не предвидится.

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"Можно с большой долей вероятности предположить, что популистские заявления губернатора-коммуниста по поводу окончательного решения проблемы с теплоснабжением жителей Белого Яра так и останутся всего лишь заявлениями. Правильными, но пустыми словами. Поэтому белоярцам, видимо, остаётся надеяться только на самих себя. И на скорейший приход весны и лета," — отмечается в публикации.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры в связи с нарушением стимулирующих денежных выплат медицинским работникам.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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