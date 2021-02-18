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Бортич прокомментировала слухи о том, что зарабатывает 200 тысяч в день

По мнению актрисы, её доходы остаются в пределах разумного.

18 февраля 2021, 12:51
<p>Фото © Instagram / bortich</p>

Фото © Instagram / bortich

Российская актриса Александра Бортич прокомментировала слухи о том, что она якобы зарабатывает 200 тысяч рублей за один съёмочный день. С таким утверждением ранее выступил режиссёр Никита Михалков.

Прямой вопрос по этому поводу актрисе задал блогер Юрий Дудь. Бортич не стала называть точную сумму. Лишь заверила, что получает менее 300 тысяч, очевидно, имея в виду месячный заработок. Актриса не понимает, почему все считают её очень "дорогой и занятой". Она признаётся, что радуется каждому присланному ей сценарию. И заработок у неё находится в пределах разумного.

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"Я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю, это интересно, я посмеялась", — прокомментировала слухи актриса.

Напомним, что ранее Бортич снялась в клипе известной группы System of a Down.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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