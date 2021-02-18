Под прикрытием влиятельной мамы: убийца школьницы в Чите не раз избегал наказания за свои проступки

Соседка — об убийце девятилетней девочки из Читы. Видео © LIFE

У убийцы девятилетней девочки из Читы давно были проблемы с алкоголем. По словам опрошенных Лайфом соседей, под воздействием спиртного Василий Дунец попадал в драки и устраивал ДТП. От наказания 33-летнего мужчину якобы спасала влиятельная мать, которая работает бухгалтером в каком-то госучреждении.

По их словам, подозреваемый развёлся с женой, оставил её с шестилетним сыном и переехал к матери и отцу-военному. С супругой Василий расстался также из-за своего пристрастия к спиртному. По этой же причине мужчина лишился работы.

"После развода он стал уходить в запой — и тут понеслось: драки, аварии за рулём и прочее. Тут есть некоторое отношение мамы: она решала вопросы — и он не нёс наказания за свои поступки. В последнее время он был закодирован, у него были стеклянные глаза", — говорит собеседница Лайфа.

За день до трагедии Дунец жаловался на соседа. При этом собеседница Лайфа отмечает, что дело было не в ремонте: в Василии будто бушевало "какое-то накопленное зло". Девушка также утверждает, что в молодости он поднимал руку на своего родного отца, хотя со стороны они всегда "казались нормальной семьёй".

Как сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он вооружился ружьём ИЖ-43 и расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца.

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