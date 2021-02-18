Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" задержали по делу о крупной взятке
Следствие просит отправить его под арест.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
В Москве задержали топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Следствие просит оставить Левакова под стражей до 17 апреля. В "Ростелекоме" заявили, что его уволили 30 марта 2020 года.
В Челябинске ранее задержали сотрудника полиции, который у "чёрных риелторов" брал взятки квартирами.
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