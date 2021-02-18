В горах Чечни с обрыва сорвалась "газель" с пассажирами. Лайф публикует фото

Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Во время сильного снегопада в Чечне сорвался с обрыва микроавтобус с пассажирами. Инцидент произошёл в Веденском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Фото с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"На автодороге Ведено — Дарго в Веденском районе сорвалась в обрыв автомашина "Газель" с пассажирами. Полицейские установили, что водитель в условиях снегопада не справился с управлением", — говорится в сообщении.

От полученных в результате происшествия травм скончалась 62-летняя пассажирка. Две другие женщины были доставлены в больницу. Водитель во время дорожного происшествия не пострадал.

Напомним, что снегопад обрушился и на Сочи. Там обильные осадки вызвали проблемы с электричеством и транспортом.

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