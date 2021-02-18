В работе сервисов "Яндекса" произошёл масштабный сбой
Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса". Они отмечают недоступность или некорректную работу почты, поисковика и приложения для вызова такси "Яндекс Go".
Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайте Downdetector
Согласно данным приложения Downdetector, чаще всего сбои наблюдаются в столице и крупнейших городах в европейской части России. Около 80% жалоб связано с тем, что не работает сайт "Яндекса".
Напомним, неделей ранее россияне уже сообщали о масштабном сбое в работе сервисов "Яндекса". В частности, сервис "Яндекс.Драйв" рассчитывал неверное время поездок, дистанцию маршрутов и возможные препятствия на дороге.
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