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В работе сервисов "Яндекса" произошёл масштабный сбой

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

18 февраля 2021, 11:19
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса". Они отмечают недоступность или некорректную работу почты, поисковика и приложения для вызова такси "Яндекс Go".

Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайте Downdetector

Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайте Downdetector

Согласно данным приложения Downdetector, чаще всего сбои наблюдаются в столице и крупнейших городах в европейской части России. Около 80% жалоб связано с тем, что не работает сайт "Яндекса".

В работе Telegram и WhatsApp произошёл большой сбой

В работе Telegram и WhatsApp произошёл большой сбой

Напомним, неделей ранее россияне уже сообщали о масштабном сбое в работе сервисов "Яндекса". В частности, сервис "Яндекс.Драйв" рассчитывал неверное время поездок, дистанцию маршрутов и возможные препятствия на дороге.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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