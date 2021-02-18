В работе сервисов "Яндекса" произошёл масштабный сбой

Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса". Они отмечают недоступность или некорректную работу почты, поисковика и приложения для вызова такси "Яндекс Go".

Согласно данным приложения Downdetector, чаще всего сбои наблюдаются в столице и крупнейших городах в европейской части России. Около 80% жалоб связано с тем, что не работает сайт "Яндекса".