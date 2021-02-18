Россиянам предложили увеличить отпуска за ненормированный рабочий день
Сейчас сотрудникам с таким графиком полагается три дополнительных дня отдыха.
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Гражданам РФ могут увеличить длительность отпуска за ненормированный рабочий день. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс обсудят в Госдуме, рассказал журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, чётко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", — сообщил Исаев.
Депутат пояснил, что в настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи. В связи с этим парламентарии намерены заняться данным вопросом, чтобы начальник задумался, выгодно ли ему переводить сотрудников на ненормированный день с учётом продления дополнительного отпуска.
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