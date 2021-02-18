Рита Дакота решила помочь визажисткам, которых вышвырнула за дверь Инстасамка

Певица Рита Дакота пообещала компенсировать стоимость разбитой косметики визажисткам, которых вышвырнула за дверь блогерша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка.

Она пишет, что делает это из чувства солидарности, потому что тоже начинала визажистом и помнит, как трудно ей доставались действительно стоящие образцы косметики.

"Я много раз была "обслуживающим персоналом", которому только что плюнула в лицо популярная девушка. Я была визажистом и горжусь этим. Я была посудомойщицей, официантом, бэчкой в караоке, раздавала листовки "Ив Роше" и мерчандайзила в супермаркете "Патэрсон" в Марьино, и горжусь этим. Я обслуживала людей много лет. Я и сейчас обслуживаю — пою для них, записываю музыку, веду блог и снимаю курсы для музыкантов. Я служу людям", — отметила певица.

Высказалась она и о скандальной блогерше. Дакота считает, что та "очень сильно заблудилась. Певица призналась, что хочет "обнять её внутреннего травмированного ребёнка" и шёпотом сказать, что он свернул не туда.

Напомним, что ранее Зотееву за её поступок также осудила певица Клава Кока.

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