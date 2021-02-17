Голос обматерившей визажисток блогерши Инстасамки решили убрать из мультфильма "100% волк"
Рэперша выгнала "обслуживающий персонал" за опоздание и выбросила их вещи из квартиры.
Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, унизила и обматерила визажистов за опоздание. После скандала голос 20-летней певицы решили убрать из мультфильма "100% волк".
"Об этом инциденте мы узнали из Интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Зотеевой на другого актёра дубляжа", — сообщил гендиректор кинопрокатной компании Tenletters Дмитрий Можаев.
Видео © Instagram/instasamka
Сама же блогерша о своём поступке не жалеет. Инстасамка показала подписчикам, как сжигает предназначавшиеся на оплату услуг "обслуживающего персонала" деньги. Зотеева подчеркнула, что визажистки вынудили её поступить с ними таким образом.
Ранее сообщалось, что российский блогер Михаил Литвин перепутал педали и влетел в витрину автосалона на новеньком Porsche.
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