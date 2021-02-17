Толстой объяснил, почему Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ об освобождении Навального
Парламентарий напомнил о нормах Конституции РФ.
Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ
В соответствии с положениями своей конституции Россия не станет выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении осуждённого блогера Алексея Навального. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram канала "Дума ТВ" заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Если такое решение последует… конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", — отметил парламентарий.
Пётр Толстой пояснил, что в Конституции РФ есть статья, "которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" не будут исполняться, если они противоречат основному закону страны.
"Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на неё в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", — добавил Толстой.
Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор.
Выбор редакции
"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального
Госдума и Совфед выбрали по пять членов в новый состав ЦИК
Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак
"Нет тройным подбородкам": Канделаки вводит новые законы на "Матч ТВ"
Комментариев: 0