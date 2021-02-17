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Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 18:52
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Толстой объяснил, почему Россия не станет выполнять требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Парламентарий напомнил о нормах Конституции РФ.

В соответствии с положениями своей конституции Россия не станет выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении осуждённого блогера Алексея Навального. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram канала "Дума ТВ" заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Если такое решение последует… конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", — отметил парламентарий.

Пётр Толстой пояснил, что в Конституции РФ есть статья, "которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" не будут исполняться, если они противоречат основному закону страны.

"Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на неё в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", — добавил Толстой.

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Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор.

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Михаил Аксёнов
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