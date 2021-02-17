Как снять стресс на рабочем месте: советы дала эксперт по медитации

Преподаватель медитации Татьяна Корнеева рассказала, как снять стресс на рабочем месте. Есть несколько простых и доступных методик.

"Можно подышать за рабочим местом, можно выйти на улицу и на четвёртом шаге сделать вдох, а на шестом — выдох. Это можно сделать и на рабочем месте возле стола, если позволяет пространство. Это стоит делать на протяжении трёх-пяти минут — и уже станет полегче", — говорит собеседница Лайфа.

При этом стоит быть готовым к тому, что от негативных мыслей окончательно отделаться не получится. Чтобы уйти от постоянного потока негативной информации, может понадобиться 20-минутный отдых. Для снятия напряжения Корнеева советует медитацию "Открытый мониторинг". Эта техника заключается в том, чтобы просто сесть на рабочем месте и погрузиться в свои мысли. Эксперт рекомендует во время медитации не обращать внимания на разговоры вокруг.

Ранее Лайф писал о результатах опроса, согласно которому более половины россиян в 2020 году были вынуждены брать подработку в свободное время ради дополнительного заработка.

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