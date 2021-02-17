Российские Су-27 перехватили группу французских военных самолётов над Чёрным морем

Два российских истребителя Су-27 поднялись в воздух на перехват группы французских военных самолётов, которые летели в сторону государственной границы РФ со стороны Чёрного моря. Как уточнили в Национальном центре управления обороной России, истребители сопроводили иностранные самолёты, пока те не удалились от российских границ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолётов ВВС Франции в составе самолёта-заправщика КС-135 и двух самолётов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении.