Омская деревня осталась без жителей после жестокой расправы сына над отцом

Деревня Озёрка в Омской области стала безлюдной. Виной тому убийство: сын совершил расправу над отцом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, они были последними жителями населённого пункта. Теперь один убит, второй находится в СИЗО под следствием.

"Следует отметить, что фигурант уголовного дела проживал в деревне Озёрка, в которой до этого времени проживали два человека: он и его отец", — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении последнего жителя Озёрки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина уже дал признательные показания. Суд установил меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. По мнению прокуроров, 54-летнему обвиняемому грозит длительное лишение свободы, учитывая тяжесть преступления и его попытки скрыть следы преступления.

Как сообщал Лайф, убийство было совершено из-за ссоры обвиняемого с отцом. Тот попросил у сына спиртное, однако услышал отказ и получил несколько ударов молотком по голове. Посчитав, что отец уже мёртв, сын завернул его тело в одеяло и закопал в огороде. Позднее выяснилось, что пенсионер скончался от переохлаждения, то есть был похоронен ещё живым.

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