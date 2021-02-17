Социалка, предстоящие выборы и геополитика: о чём говорил Путин с лидерами думских фракций

В самом начале беседы президент Владимир Путин оценил итоги работы нижней палаты 7-го созыва, который в этом году завершает свою работу. По словам главы государства, все эти годы Дума работает "интенсивно и профессионально". При этом Путин выразил уверенность, что народные избранники так выстроят свою работу, чтобы следующий созыв Думы смог принять качественное наследство без нерешённых вопросов. А сами выборы пройдут "открыто, честно, достойно, на высоком конкурентном уровне".

Путин выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство. Видео © LIFE

Глава государства напомнил, что главная задача власти — повысить уровень жизни россиян.

"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки", — сказал Путин.

Лидеры фракций, как и всегда, пришли к президенту не с пустыми руками, они изложили свои предложения — большинство их касалось социальной сферы — и просили поддержать их. Но если по ряду вопросов, например, по защите ветеранов и исторической памяти, партии продемонстрировали полное единство позиции, то другие предложения требовали детального обсуждения и проработки.

Лидер ЛПДР Владимир Жириновский, например, предложил ввести продовольственные сертификаты для малоимущих, запретить продажу долей в квартирах при разводах, чтобы избежать мошенничества с недвижимостью. Путин отметил, что сейчас проблема таких сертификатов стоит не так актуально, как в разгар пандемии, но подумать об этом можно, а вот на преступления "чёрных риелторов" надо смотреть внимательнее, и пообещал поручить изучить этот вопрос экспертам в правительстве.

Путин пошутил о способности Жириновского уговорить кого угодно. Видео © LIFE

Ещё одну идею Жириновского, которую он высказывает уже не в первый раз, — предлагать женщинам деньги за отказ от аборта — президент назвал тяжёлым вопросом в моральном плане, но пообещал подумать о ней.

"Конечно, надо всё делать, чтобы побуждать женщину оставить ребёнка, но это надо делать другими средствами — помочь просто женщине", — отметил российский лидер.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил законопроект, который бы запрещал банкам и другим организациям списывать у должников сумму ниже минимального дохода. Путину идея приглянулась, он поручил "обязательно посмотреть на это предметно и довести до конца".

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", поднял тему индексации пенсий военным пенсионерам. Оказывается, им их поднимают на сумму, меньшую, чем неработающим пенсионерам.

"Обязательно посмотрю на обеспечение военных пенсионеров", — пообещал глава государства.

А вот насчёт идеи, чтобы алименты за уклонистов выплачивало государство, поспорил:

Путин комментирует ситуацию с уклонистами от алиментов. Видео © LIFE

"У экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще не станут это делать", — пояснил свою позицию Путин, но традиционно пообещал повнимательнее разобраться в этой проблеме.

Поручил обсудить президент и ещё одну инициативу СР — разрешить использовать материнский капитал на жильё. Только есть здесь одна проблема: чем больше вариантов использования этой помощи, тем больше лазеек для разного рода махинаций.

"Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы", — указал он.