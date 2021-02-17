Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Особая ответственность лежит на партиях "большой четвёрки", отметил президент.
Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Видео © LiFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане России требуют ощутимых перемен. Глава государства сказал об этом во время встречи с руководителями парламентских фракций.
"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что близость выборов в Госдуму неизбежно повышает градус дискуссии, подстёгивает политическую активность. Здесь нет ничего нового. Вместе с тем федеральные парламентские выборы имеют исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах. Они подчинены цели качественно улучшить жизнь людей.
"Именно такой прямой запрос — это и есть однозначный наказ для всех уровней власти", — подчеркнул Путин.
Глава государства выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство от нынешнего.