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Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен

Особая ответственность лежит на партиях "большой четвёрки", отметил президент.

17 февраля 2021, 08:34
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Видео © LiFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане России требуют ощутимых перемен. Глава государства сказал об этом во время встречи с руководителями парламентских фракций.

"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что близость выборов в Госдуму неизбежно повышает градус дискуссии, подстёгивает политическую активность. Здесь нет ничего нового. Вместе с тем федеральные парламентские выборы имеют исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах. Они подчинены цели качественно улучшить жизнь людей.

Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму

Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму

"Именно такой прямой запрос — это и есть однозначный наказ для всех уровней власти", — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство от нынешнего.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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