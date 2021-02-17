По мнению президента России, действующий состав нижней палаты парламента работает интенсивно и профессионально.

Путин выразил надежду, что будущий состав Госдумы примет качественное наследство

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что будущий состав Государственной думы примет качественное наследство, без нерешённых вопросов. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с руководителями думских фракций. Он отметил, что в течение пяти лет нынешний созыв нижней палаты парламента показывает интенсивную и профессиональную работу. А в условиях пандемии депутаты ещё больше нарастили темп работы.

"Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его — приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее", — отметил Владимир Путин.

Глава государства призвал партии в грядущей избирательной кампании воздержаться от ругани друг с другом и вести конструктивный диалог.

"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", — заявил президент.