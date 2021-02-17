У биткоина новый рекорд: его стоимость превысила отметку в 51 тысячу долларов

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум и теперь оценивается в 51 тысячу долларов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам. Психологическую отметку в 50 тысяч криптовалюта преодолела накануне, 16 февраля. В целом постепенный рост стоимости биткоина продолжается более месяца после стремительного падения на 20% 11 января.