Пять россиян задержаны в Турции при попытке перехода границы из Сирии
Они попытались пересечь границу республики в районе Нарлыджа провинции Хатай.
Фото © Twitter/T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Пятеро граждан РФ задержаны в Турции при попытке незаконно попасть в страну из САР. Как сообщает турецкое Минобороны, одна из них находится в розыске из-за причастности к террористической группировке ИГИЛ*.
"В районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГИЛ", – уточнила пресс-служба военного ведомства.
В Минобороны Турции также сообщили, что шестым задержанным является гражданин Ливии.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*.
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