Пять россиян задержаны в Турции при попытке перехода границы из Сирии

Пятеро граждан РФ задержаны в Турции при попытке незаконно попасть в страну из САР. Как сообщает турецкое Минобороны, одна из них находится в розыске из-за причастности к террористической группировке ИГИЛ*.

"В районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГИЛ", – уточнила пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны Турции также сообщили, что шестым задержанным является гражданин Ливии.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.



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