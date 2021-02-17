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Пять россиян задержаны в Турции при попытке перехода границы из Сирии

Они попытались пересечь границу республики в районе Нарлыджа провинции Хатай.

17 февраля 2021, 08:02
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/tcsavunma/status/1361935175685459973?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.C. Millî Savunma Bakanlığı</a></p>

Фото © Twitter/T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Пятеро граждан РФ задержаны в Турции при попытке незаконно попасть в страну из САР. Как сообщает турецкое Минобороны, одна из них находится в розыске из-за причастности к террористической группировке ИГИЛ*.

"В районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГИЛ", – уточнила пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны Турции также сообщили, что шестым задержанным является гражданин Ливии.

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Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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