Россия зафиксировала активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ в Сирии
Спецпредставитель президента РФ по САР призвал предотвратить новый виток вооружённого конфликта в регионе.
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Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ*, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он исключил возможность вести переговоры с боевиками.
"Императив остаётся — полное уничтожение этих группировок. Не может быть никаких компромиссных договорённостей с террористами", — подчеркнул дипломат.
Лаврентьев указал на необходимость сделать всё для предотвращения нового витка эскалации вооружённого конфликта в Сирии. По его словам, ситуация в регионе тревожная. При этом США на данный момент, видимо, заняты своими делами, поскольку они отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заметил спецпредставитель президента РФ. Он высказал предположение, что новая администрация Белого дома ещё не определилась с линией на сирийском направлении.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.
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