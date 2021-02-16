Россия зафиксировала активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ в Сирии

Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ*, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он исключил возможность вести переговоры с боевиками.

Лаврентьев указал на необходимость сделать всё для предотвращения нового витка эскалации вооружённого конфликта в Сирии. По его словам, ситуация в регионе тревожная. При этом США на данный момент, видимо, заняты своими делами, поскольку они отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заметил спецпредставитель президента РФ. Он высказал предположение, что новая администрация Белого дома ещё не определилась с линией на сирийском направлении.