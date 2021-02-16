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Россия зафиксировала активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ в Сирии

Спецпредставитель президента РФ по САР призвал предотвратить новый виток вооружённого конфликта в регионе.

16 февраля 2021, 07:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия фиксирует активизацию в САР "спящих ячеек" террористической организации ИГИЛ*, в том числе группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он исключил возможность вести переговоры с боевиками.

"Императив остаётся — полное уничтожение этих группировок. Не может быть никаких компромиссных договорённостей с террористами", — подчеркнул дипломат.

Лаврентьев указал на необходимость сделать всё для предотвращения нового витка эскалации вооружённого конфликта в Сирии. По его словам, ситуация в регионе тревожная. При этом США на данный момент, видимо, заняты своими делами, поскольку они отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заметил спецпредставитель президента РФ. Он высказал предположение, что новая администрация Белого дома ещё не определилась с линией на сирийском направлении.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО отразили атаку на авиационную базу Хмеймим в Сирии. Обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооружённые формирования.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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