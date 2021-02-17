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В России впервые с октября выявлено менее 13 тысяч новых случаев ковида

Заболеваемость этой инфекцией в стране продолжает быстро падать.

17 февраля 2021, 08:01

Фото © EPA

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено ещё 12 828 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных с начала пандемии случаев достигло 4 112 151.

За сутки от ковида в России скончалось 467 человек. За всё время пандемии это заболевание унесло в стране жизни уже 81 446 человек.

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Излечилось же за сутки ещё 17 919 человек. Выздоровевших в России уже, по официальным данным, 3 642 582 человека.

Ранее врач объяснил, почему не у всех находят антитела после вакцинации от коронавируса.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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