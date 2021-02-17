Минтранс предложил массово переводить аэропорты на биометрию

Министерство транспорта РФ предлагает массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что, согласно планам министерства, уже к концу 2023 года шесть процентов аэропортов России будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных "для упрощения транспортных процедур". Если же на эти цели выделят дополнительное финансирование, то уже 15% воздушных гаваней перейдут на такую работу.

Для использования этих технологий оператор авиагавани будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Отмечается, что на развитие системы из бюджета будет выделено 585,2 миллиона рублей. Для "сценария развития" потребуется ещё 3,8 миллиарда рублей. Для воплощения в жизнь всей программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей плюс ещё 12,7 миллиарда для дополнительного финансирования.

Ранее Лайф рассказывал, что банки готовятся к запуску удалённых услуг на основе биометрии.

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