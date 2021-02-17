Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Минтранс предложил массово переводить аэропорты на биометрию

К 2023 году планируется оснастить ею 6% российских воздушных гаваней.

17 февраля 2021, 07:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство транспорта РФ предлагает массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что, согласно планам министерства, уже к концу 2023 года шесть процентов аэропортов России будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных "для упрощения транспортных процедур". Если же на эти цели выделят дополнительное финансирование, то уже 15% воздушных гаваней перейдут на такую работу.

Для использования этих технологий оператор авиагавани будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Никаких карт и наличных. Россияне смогут уже в этом году оплатить покупки лишь взглядом

Никаких карт и наличных. Россияне смогут уже в этом году оплатить покупки лишь взглядом

Отмечается, что на развитие системы из бюджета будет выделено 585,2 миллиона рублей. Для "сценария развития" потребуется ещё 3,8 миллиарда рублей. Для воплощения в жизнь всей программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей плюс ещё 12,7 миллиарда для дополнительного финансирования.

Ранее Лайф рассказывал, что банки готовятся к запуску удалённых услуг на основе биометрии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1