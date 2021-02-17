"Есть сцепка": космонавт вручную пристыковал "Прогресс" к МКС — видео

Командир длительной экспедиции МКС-64, космонавт Сергей Рыжиков вручную пристыковал грузовой корабль "Прогресс МС-16" к Международной космической станции. Прямая трансляция стыковки велась на официальном сайте "Роскосмоса".

Космический грузовик был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9:20 мск в автоматическом режиме, но на дальности примерно 20 метров до станции Рыжикову поручили осуществить стыковку в ручном телеоператорном режиме. "Прогресс" был пристыкован к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

"Есть сцепка! Есть касание!" — доложил командир экспедиции в 9:27 мск, на что в подмосковном Центре управления полётами ему ответили: "Отлично отработал!"

После завершения необходимых проверок герметичности стыка Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят демонтаж стыковочного механизма, переведут системы электропитания "Прогресса" на объединённое питание и совершат консервацию грузового корабля.

Как уже сообщал Лайф, корабль доставил 2,5 тонны различных грузов для находящегося на станции экипажа. Среди них еда, вода и комплект для герметизации трещины.

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