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Голый житель Екатеринбурга прилюдно отрезал себе ухо возле супермаркета

Мужчине была оказана не только скорая медицинская, но и психиатрическая помощь.

17 февраля 2021, 07:20

Фото © pixabay

Возле одного из супермаркетов в Екатеринбурге местные жители стали свидетелями шокирующего происшествия. Голый мужчина отрезал ножом собственное ухо. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

"Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учёте. Врачи прибыли на место и госпитализировали его", — сообщил порталу Ura.ru начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.

Как подчеркнул представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, мужчина явно имеет проблемы с психическим здоровьем, ему сейчас оказывают соответствующую медицинскую помощь.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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