Голый житель Екатеринбурга прилюдно отрезал себе ухо возле супермаркета

Возле одного из супермаркетов в Екатеринбурге местные жители стали свидетелями шокирующего происшествия. Голый мужчина отрезал ножом собственное ухо. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

"Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учёте. Врачи прибыли на место и госпитализировали его", — сообщил порталу Ura.ru начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.

Как подчеркнул представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, мужчина явно имеет проблемы с психическим здоровьем, ему сейчас оказывают соответствующую медицинскую помощь.

Ранее под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил женщину кулаками.

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