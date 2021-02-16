Как тихий студент из Новосибирска оказался жестоким убийцей одногруппника — его записи из соцсетей

Сегодня в Новосибирском государственном техническом университете произошла трагедия — магистр первого курса кафедры педагогики и психологии 22-летний Денис Миллер накинулся с ножом на своего одногруппника. Тот скончался в машине скорой помощи. На своей странице во "ВКонтакте" Денис написал заявление о том, что толкнуло его на это зверство. И бывшая девушка, которая променяла его на погибшего одногруппника, была лишь макушкой айсберга — хоть преступление и было совершено у неё на глазах.

Убил я этого дурачка не из-за того, что он "бабу увёл" — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; у меня есть честь". Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как честь Денис Миллер

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Однако его посты на стене заставили усомниться в этих словах. Каждую пятницу студент психологии пускался в рассуждения на свободные темы, которые чаще всего терзали его самого. Он думал о смысле жизни, сущности лжи и сублимации, но за каждым постом таилась обида и медленно созревающее в голове решение. В одном из постов он размышлял о том, насколько нужна ложь во спасение и обязательно ли правда должна быть горькой.

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А на следующей неделе он писал о том, как работает механизм прощения. Так он, видимо, намекал на девушку, которая недавно бросила его. Денис признавал, что важно прощать и забывать, но понимал, что для него это совершенно неактуально.

Что же касается автора [поста], то у него, к сожалению, два весомых изъяна: слишком хорошая память и чересчур злобный нрав Денис Миллер

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Интересовала студента и сублимация, при которой любые негативные эмоции можно направить в иное русло. Такая тактика помогала достичь душевного равновесия и не обременять окружающих лишними проблемами. Именно этой теорией, видимо, руководствовался Денис у ворот университета. Меньше чем за неделю до убийства он написал следующее:

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Скажем, что-то или кто-то вызвали у вас злость. Почему не избавиться от этого напряжения в этот же самый момент, ведь это позволит вам получить необходимую сатисфакцию и перейти к более насущным вещам? Единственный нюанс подобного подхода — наличие неприятных для вас последствий Денис Миллер

Но Дениса интересовали не только философия и психология. Парень увлекался аниме и видеоиграми, в его пабликах часто мелькал чёрный юмор и различные популярные мемы. В последнее время он слушал мрачную и медитативную музыку, которой иллюстрировал свои посты о самоанализе. Окружающие не считали парня нелюдимым или депрессивным. Он действовал обдуманно и взвешенно, хорошо учился и даже думал остаться преподавателем в родном вузе.

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