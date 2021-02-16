Число жертв серийного маньяка по прозвищу Чудовище продолжает расти, хотя он 18 лет сидит в тюрьме

78-летний столяр из Франции Мишель Фурнире мало кому запомнился под своим именем, зато его прозвище — Чудовище Арденн — знают все. Мужчина охотился на невинных девушек, быстро переключившись на девочек-подростков, насиловал и убивал их при содействии третьей жены Моник. За семь погибших девушек из Франции и Бельгии в 2003 году Фурнире дали пожизненное без права на досрочное освобождение, поразившись его жестокости, но самое страшное было впереди, пишет The Sun.

Фото © Twitter / Jean-Laurent TURBET

Детективы продолжали работать над делом маньяка, ведь про семь девушек рассказал только он сам, а в письмах жене Чудовище Арденн упоминал ещё о ком-то. Находясь в тюрьме, маньяк начал развлекаться, раскрывая правоохранителям личности новых жертв, о которых никто не знал. Он назвал ещё два имени в 2018-м, а в 2020-м поразил общественность тем, что признался в убийстве Эстель Музин — 9-летней девочки, которую в 2003 году искала вся страна.

Фурнире и Лидия Ложе. Фото © Twitter / FranceNews24

Теперь детективы нашли совпадения в ДНК на матрасе, находившемся в грузовике Фурнире, с ДНК матери одной из пропавших девочек. На вопрос, связан ли как-то охотник на девственниц со смертью 29-летней Лидией Ложе, тот ответил: "Не думаю, что кто-то кроме меня мог оборвать её путь по жизни". Теперь в общей сложности в списке жертв маньяка числится 12 девушек в возрасте от 9 до 30 лет, но расследование продолжается: правоохранителям предстоит проверить ещё 20 имен. И если причастность Фурнире подтвердится, то общее количество пострадавших от его рук достигнет 32.

Моник Оливье. Фото © Twitter / L'Obs

В злодеяниях маньяку помогала его третья жена Моник Оливье, которая познакомилась с ним в 80-х, когда писала ему письма в тюрьму. Тогда девушка обещала снабжать Фурнире девственницами, что и делала. Вместе парочка заманивала девушек и девочек в машину, чтобы те якобы показали дорогу потерявшимся супругам, а затем маньяк делал свои мерзкие дела. За соучастие Моник дали пожизненное с правом досрочного освобождения лишь после 28 лет тюрьмы.

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