Секретный экспорт из России упал на 16% в 2020 году

В 2020 году российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, сократился на 16% — с 13,6 миллиарда долларов до 11,48 миллиарда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Под кодом SSSS могут скрываться различного рода вооружение, военная техника, ядерные материалы, гражданские самолёты и вертолёты. Выделить именно военный экспорт среди кода SSSS не представляется возможным. Но, по открытым данным ФТС, за первые девять месяцев 2020 года экспорт оружия и боеприпасов сократился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года — $1,32 миллиарда вместо $3,19 миллиарда. Экспорт летательных аппаратов, как военных, так и гражданских, увеличился на 35% и составил $3,83 миллиарда. За последний квартал прошлого года Россия продала за рубеж оружие и авиатехнику на $4,21 миллиарда.

Крупнейшим покупателем оружия у России в 2020 году стал Алжир (около $2 млрд), что может объясняться получением первой партии истребителей МиГ-29М/М2. Эта страна потеснила с первого места Египет ($2,4 млрд в 2019 году). Судя по данным ФТС, в прошлом году сократились военные поставки в Китай, Египет, Индию и Турцию.

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