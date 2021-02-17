Россия установила абсолютный рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году
Повышение объёмов экспортируемой продукции идёт уже три года подряд.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Новый абсолютный рекорд установила Россия по итогам 2020 года в сфере поставок несырьевых неэнергетических товаров за рубеж. В денежном эквиваленте этот показатель составил 161,3 миллиарда долларов против 155,1 миллиарда долларов годом ранее. Такую статистику привели в Российском экспортном центре.
"Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда) и 2019 (155,1 миллиарда) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта", — заявила РИА "Новости" гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Отмечается, что сновную часть товаров несырьевого неэнергетического экспорта составила металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).
Больше всего товаров ННЭ поставили в Китай. Объём экспорта составил 16,4 миллиарда долларов. На втором месте Казахстан — 12,3 миллиарда долларов. Далее идут: Белоруссия (9,4 миллиарда долларов), Турция (8,15 миллиарда долларов) и Нидерланды (6,2 миллиарда долларов).
Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ утвердило гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя.
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