Россия установила абсолютный рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году

Новый абсолютный рекорд установила Россия по итогам 2020 года в сфере поставок несырьевых неэнергетических товаров за рубеж. В денежном эквиваленте этот показатель составил 161,3 миллиарда долларов против 155,1 миллиарда долларов годом ранее. Такую статистику привели в Российском экспортном центре.

"Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда) и 2019 (155,1 миллиарда) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта", — заявила РИА "Новости" гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Отмечается, что сновную часть товаров несырьевого неэнергетического экспорта составила металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Больше всего товаров ННЭ поставили в Китай. Объём экспорта составил 16,4 миллиарда долларов. На втором месте Казахстан — 12,3 миллиарда долларов. Далее идут: Белоруссия (9,4 миллиарда долларов), Турция (8,15 миллиарда долларов) и Нидерланды (6,2 миллиарда долларов).

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ утвердило гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя.

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