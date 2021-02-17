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Джо Деменцио вернулся: Байден оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей

Глава государства добавил, что, несмотря на работу, старается уделять время своим внукам.

17 февраля 2021, 04:54

Видео © Twitter / atrupar

Президент США Джо Байден, который из-за своих частых странных заявлений получил прозвище Джо Деменцио, допустил оговорку во время выступления перед общественностью, сказав, что детей любит больше, чем людей.

Выйдя на сцену, глава Белого дома поприветствовал модератора беседы Андерсона Купера и сказал, что тот, вероятно, предпочёл бы сейчас быть дома и проводить время со своим ребёнком, а не с президентом. Купер, ставший отцом в апреле 2020-го, согласился с Байденом, заметив, что малышу уже девять с половиной месяцев.

"Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди", — ответил Байден, отметив, что старается уделять время своим внукам, несмотря на работу.

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Ранее Лайф сообщал, что Байдену предложили жениться на мужчине из Нигерии ради отстаивания прав ЛГБТ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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