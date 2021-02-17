Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

По итогам февраля минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 22 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные агентства "ИНКОМ-Недвижимость", передаёт "Лента.ру".

По этой цене предлагается однушка в районе Бирюлёво Восточное. Квартира с мебелью и без балкона находится на втором этаже 12-этажного дома. Ближайшая станция метро "Царицыно" располагается в 20 минутах езды. Общая площадь жилья составляет 35 квадратных метров, а кухни — девять квадратных метров.

Следующей в рейтинге идёт однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в Южном Бутово, в пяти минутах ходьбы от метро. За неё арендодатель просит 24 тысячи рублей в месяц. Внутри есть мебель и бытовая техника, однако отсутствует стиральная машина.

Замыкает тройку самых дешёвых квартир двушка в районе Гольяново стоимостью 25 тысяч рублей. В ней представлена минимальная обстановка, площадь составляет 45 квадратных метров, а вот кухня — всего семь квадратов.

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