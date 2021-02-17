Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве
Её общая площадь составляет 35 квадратных метров.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
По итогам февраля минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 22 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные агентства "ИНКОМ-Недвижимость", передаёт "Лента.ру".
По этой цене предлагается однушка в районе Бирюлёво Восточное. Квартира с мебелью и без балкона находится на втором этаже 12-этажного дома. Ближайшая станция метро "Царицыно" располагается в 20 минутах езды. Общая площадь жилья составляет 35 квадратных метров, а кухни — девять квадратных метров.
Следующей в рейтинге идёт однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в Южном Бутово, в пяти минутах ходьбы от метро. За неё арендодатель просит 24 тысячи рублей в месяц. Внутри есть мебель и бытовая техника, однако отсутствует стиральная машина.
Замыкает тройку самых дешёвых квартир двушка в районе Гольяново стоимостью 25 тысяч рублей. В ней представлена минимальная обстановка, площадь составляет 45 квадратных метров, а вот кухня — всего семь квадратов.
Ранее эксперты рассказали, за сколько лет можно накопить на покупку однушки без ипотеки.
Лента новостей
Выбор редакции
В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы
Эксперты рассказали, за сколько лет можно накопить на покупку однушки без ипотеки
Джо Деменцио вернулся: Байден оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей
Билл Гейтс призвал жителей богатых стран есть только синтетическое мясо
Число погибших в ДТП с лесовозом в Приангарье возросло до пяти
Комментариев: 0