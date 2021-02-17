"Дед — герой, а я дура": 97-летний Казанова избил палкой сноху за то, что она помешала ему уединиться с проституткой
Пожилая женщина пожаловалась, что над ситуацией посмеялись все: и врачи, и участковый, — а свёкор не собирается прекращать свои любовные утехи.
В приднестровском городе Бендеры 97-летний мужчина избил палкой свою сноху-пенсионерку за то, что та помешала ему наслаждаться обществом женщины лёгкого поведения. Об этом рассказал телеканал ТСВ.
Пострадавшая Лариса тоже не молода, ей 72 года, муж давно умер, а она до сих пор ходит к его отцу, заботится, помогает с уборкой. Дмитрий Иванович плохо слышит, но держится бодро и наотрез отказывается от помощи соцработников.
Снохе на бурную личную жизнь пожилого Казановы пожаловались соседи, а после она сама столкнулась в квартире с проституткой.
По словам Ларисы, женщина лет 45 была раздета ниже пояса, престарелый мужчина — тоже. Обозлённая сноха выгнала жрицу любви из квартиры, за что и получила от Дмитрия Ивановича палкой.
"Еле вырвалась. Написала заявление, сняла побои. Врач так смеялся, что чуть со стула не упал. Дед — герой, а я дура", — пожаловалась Лариса.
Участковый провёл с 97-летним охотником до женского пола воспитательную беседу, пенсионер пообещал вести себя хорошо, но, похоже, себя виноватым не считает и намерен продолжить развлечения.
"У меня была подружка, сноха помешала, я её стукнул. Так принято, если люди уединяются, не мешать", — пояснил Дмитрий Иванович.
Что делать дальше, Лариса не знает, её свёкор видеть не хочет и говорит, что будет вести себя так, как ему нравится. По словам женщины, так весело в его роду жили все. Дед пожилого Казановы тоже до старости был большим любителем прекрасного пола.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге проститутки-трансгендеры избили клиента, который назвал их мужчинами и отказался платить.
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