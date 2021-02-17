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Bloomberg: Безос обошёл Маска и вернул себе титул богатейшего человека в мире

Его состояние оценивается в 191 миллиард долларов, у изобретателя же "всего" 190 миллиардов.

17 февраля 2021, 03:29
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Мультимиллионер и владелец Amazon Джефф Безос вернул себе титул богатейшего человека в мире, обойдя главу Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

Безос вновь вышел на первое место с состоянием $191 млрд несмотря на то, что за минувшую неделю он потерял $372 млн. Маск же лишился $4,5 млрд вследствие снижения курса, его активы оцениваются в $190 млрд.

Третью строчку рейтинга занимает Билл Гейтс с капиталом в $137 млрд.

Пандемия не помешала. Богатейшие люди мира увеличили своё состояние почти на два триллиона долларов в 2020 году

Пандемия не помешала. Богатейшие люди мира увеличили своё состояние почти на два триллиона долларов в 2020 году

По данным Bloomberg, Безос три года подряд лидировал в списке богатейших людей мира, но в начале 2020-го его обогнал Маск из-за резкого увеличения капитализации Tesla.

Ранее стало известно, что Безос оставит пост гендиректора Amazon в 2021 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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