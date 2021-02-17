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Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО

Эта тема будет обсуждаться на министерской встрече альянса.

17 февраля 2021, 02:45
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО, но Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что сложившуюся ситуацию Штаты намерены обсудить на встрече министров обороны стран альянса.

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"Эта администрация уже дала понять, что мы будем работать с Россией в целях продвижения наших собственных интересов, в то же время привлекая к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия. Так что мы с нетерпением ждём того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе", — заявил на брифинге представитель Пентагона.

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Второе, на что обратят внимание министры, — это политическое усиление альянса и сохранение его военной мощи.

Ранее о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, это лишь попытка доказать, что альянс ещё что-то из себя представляет.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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