Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО

Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО, но Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится на сайте Пентагона.

"Эта администрация уже дала понять, что мы будем работать с Россией в целях продвижения наших собственных интересов, в то же время привлекая к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия. Так что мы с нетерпением ждём того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе", — заявил на брифинге представитель Пентагона.