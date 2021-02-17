Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО
Эта тема будет обсуждаться на министерской встрече альянса.
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Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО, но Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Отмечается, что сложившуюся ситуацию Штаты намерены обсудить на встрече министров обороны стран альянса.
"Эта администрация уже дала понять, что мы будем работать с Россией в целях продвижения наших собственных интересов, в то же время привлекая к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия. Так что мы с нетерпением ждём того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе", — заявил на брифинге представитель Пентагона.
Второе, на что обратят внимание министры, — это политическое усиление альянса и сохранение его военной мощи.
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Ранее о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, это лишь попытка доказать, что альянс ещё что-то из себя представляет.
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